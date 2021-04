Une limitation de 4 personnes maximum par table sera appliquée, à moins que votre foyer compte davantage de personnes. Une limitation à maximum de 50 personnes par terrasse, comme ce que prévoit le plan plein air, sera appliquée.

Le port du masque sera obligatoire pour les serveurs et les clients, sauf à table. Les sanitaires resteront accessibles.

Pour rappel, bars et restaurants sont censés pouvoir rouvrir leurs terrasses le 8 mai, à condition que le taux de vaccination atteigne 70% des plus de 65 ans et un nombre de lits de soins intensifs en baisse. Les participants au Codeco sont en train de discuter des modalités de cette réouverture.

Le 8 mai, le Comité de concertation s'oriente pour l'autorisation d’événements culturels et sportifs jusqu'à 50 personnes en extérieur. Si les indicateurs le permettent, en juin, on pourrait passer à 200 personnes en extérieur mais aussi en intérieur. Le port du masque et la distanciation sociale resteraient de mise.

