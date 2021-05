Theo Francken répond aux attaques de Ludivine Dedonder sur la N-VA: "Je trouve que c’est d’un niveau intellectuel faible" Politique belgeInterview Ludovic Jimenez

La ministre de la Défense (PS) a notamment déclaré que le parti politique flamand “soufflait sur les braises et puis venait donner des leçons" . Elle a également accusé "le ministre précédent N-VA", Steven Vandeput, d'avoir "totalement désinvesti" dans la Défense et en particulier en termes de personnel, de fonctionnement et d'infrastructures. "Ils ont acheté du matériel et ils m'ont laissé la facture", a-t-elle dit par exemple, en rejetant la responsabilité sur la hiérarchie militaire et indirectement, sur la N-VA.