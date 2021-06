Le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken s'attend à ce que les membres les plus à droite de la N-VA tapent à la porte après les prochaines élections pour former un gouvernement avec son parti, au niveau flamand. Il a réagi ainsi dimanche aux sorties de Bart De Wever, qui estime qu'une telle alliance n'est pas réaliste. "Bart De Wever se comporte comme un empereur romain en train de perdre le contact avec ses sujets", a estimé Tom Van Grieken au micro de VTM Nieuws.



Si le Vlaams Belang sort renforcé (et incontournable) des prochaines élections, ce sera un vrai test pour la N-VA, pense-t-il. Il s'attend alors à ce que l'aile la plus à droite de la N-VA "passe des mots aux actes" et pousse pour une alliance entre les deux partis, seule collaboration à même de répondre aux attentes des électeurs, estime-t-il.