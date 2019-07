La N-VA n’a décidément pas été à la fête ce 11 juillet 2019. Non seulement elle a vu son image ternie par la sortie de route pathétique de Kris Van Dijck. Mais en plus, elle a connu un réveil difficile le matin même, comme terrassée par un immense doute. L’annonce, intervenue la veille, d’une négociation entre le PS, le MR et Écolo en Wallonie a provoqué chez elle des sueurs froides. (...)