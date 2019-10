La succession de Charles Michel à la présidence du parti ravive les souvenirs de guerre intestine au sein du MR. Les acteurs ont changé. Le conflit Reynders/Michel ne dicte plus les équilibres. D’autres personnalités cristallisent désormais les rapports. Dont Georges-Louis Bouchez et Denis Ducarme, les deux favoris. Ils entretiennent, c’est un secret de polichinelle, des relations (très) compliquées. Christine Defraigne, qui se déclarera cette semaine, et Philippe Goffin, pourraient jouer les arbitres, en poussant l’élection au second tour.

(...)