Un couvre-feu est toujours actuellement d'application en Wallonie, entre 22h et 6h du matin. La mesure arrive à échéance le 13 décembre prochain. Le point sera abordé ce jeudi en gouvernement wallon pour décider de prolonger ou non cette interdiction. Pour rappel, la Wallonie est pour l'instant plus stricte que la mesure édictée par le Fédéral (minuit) et celle d'application en Flandre.

Si le couvre-feu est effectivement prolongé, une discussion aura lieu pour les 24 et 25 décembre. Une volonté politique existe au sein du gouvernement wallon de faire un geste pour les 24 et 25 décembre et probablement pour retarder l'heure du couvre-feu la veille et le jour de Noël. Les modalités ne sont toutefois pas encore tranchées.