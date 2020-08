Cette première réunion de la commission spéciale s’est tenue bien plus tôt que prévu, en raison de l’augmentation du nombre de cas positifs et de la crainte d’une deuxième vague épidémique. L’épidémiologiste Yves Coppieters (ULB), l’infectiologue Leila Belkhir (UCL) et la consultante en gestion de risque et sécurité Floor Lams ont d’emblée pointé de nombreuses lacunes dans la gestion de cette crise, alors que leur rapport définitif n’était attendu que pour la fin du mois d’août.

La commission a finalement pu se réunir en séance publique, malgré le souhait de certains experts de tenir la séance à huis clos en raison du caractère provisoire des présentations.

Les députés ont salué le travail déjà abattu par les experts, alors que leur rapport n’était attendu que pour la fin du mois. "Nous devons travailler prioritairement sur les points qui peuvent encore être modifiés : le testing, le suivi des contacts, la communication envers la population, les hôpitaux, les médecins généralistes, etc.", a plaidé Patrick Prévot (PS).

Dès septembre ?

De son côté Laurence Hennuy (Écolo) a estimé que la commission pouvait déjà formuler, dès septembre, "des recommandations provisoires relatives notamment à la communication vers les citoyens et les professionnels de santé, aux capacités de testing ou à la collaboration entre hôpitaux".

Mais cette suggestion n’a pas été suivie par le MR, le parti de la Première ministre Sophie Wilmès. "On n’est qu’à la première réunion publique de la commission et on veut déjà faire une liste de 20 recommandations", a réagi Michel De Maegd, appelant à un "travail sérieux".