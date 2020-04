Il y a au moins un point sur lequel tout le monde s’accorde : les prochaines heures seront tout sauf sereines pour le Conseil national de sécurité (CNS), qui réunit autour de la Première ministre Sophie Wilmès les principaux ministres fédéraux et les ministres-Présidents des entités fédérées. C’est en effet vendredi que la Belgique doit décider des modalités concrètes relatives au déconfinement de sa population, cloîtrée chez elle depuis maintenant un mois et demi.

E n vue de cette échéance, cruciale, le groupe des dix experts (le fameux "GEES") chargés de plancher sur ce déconfinement a finalisé une base préparatoire de mesures qui, à l’heure de boucler ces lignes, faisaient toujours l’objet de discussions entre les experts - scientifiques, économiques et sociétaux - et les décideurs politiques. Une fuite en règle dans Le Soir de mercredi, qui dévoile le contenu d’une mouture de ce rapport, a visiblement mis le feu aux poudres. "Nous regrettons cette fuite. Les défis qui nous attendent sont trop importants pour présenter à la légère des informations non validées", a ainsi commenté mercredi le cabinet de la Première ministre. Et de préciser : "Les réunions sont toujours en cours […]. Une prudence extrême est donc requise. Les réponses viendront vendredi, pas avant."

En coulisse, certains parlent d’une "fuite organisée" dans la presse qui viserait à sonder préalablement la population quant à l’acceptabilité ou non de ces potentielles futures mesures de déconfinement, toujours à ce stade à l’état de recommandations. Il faut dire que le récent rétropédalage du Conseil national de sécurité dans le délicat dossier des maisons de repos (il avait annoncé l’autorisation de visite aux résidents par un seul et unique proche n’ayant pas eu de symptômes du Covid-19 dans les deux semaines qui précèdent la visite, NdlR) en a refroidi plus d’un. L’extrême prudence reste donc de mise. Dans le même temps, la Première ministre a toujours été transparente quant à sa ligne de conduite dans la gestion de cette sortie de crise sanitaire : miser sur un déconfinement progressif avec des possibles retours en arrière, en fonction de l’évolution de la situation.

Une reprise d’abord économique, puis scolaire mais…

Pour faire clair, les dix experts à la manœuvre recommandent un déconfinement en trois phases et ce, à partir du lundi 4 mai prochain. L’idée maîtresse consisterait en fait à relancer certains pans de l’économie dès le 4 mai, puis à rouvrir partiellement les écoles à partir du 18 mai. Dans un troisième temps, d’autres secteurs cruciaux de notre économie comme celui de l’Horeca seraient relancés. Sous conditions. Car, précisons-le, ce plan de déconfinement ne tient que si les sacro-saints principes d’hygiène, de distanciation sociale, de port du masque et de dépistage à grande échelle (les experts parlent de 40 000 tests par jour contre moins de 10 000 aujourd’hui) sont scrupuleusement respectés.

Ainsi, dès le 4 mai, si et seulement si la situation sanitaire le permet, plusieurs activités économiques "non essentielles" pourraient redémarrer. La liste comprend la construction, le commerce de gros, l’industrie manufacturière, les transports, les services de support techniques, administratifs et techniques. Du côté des commerces, seul un nombre limité d’entre eux (magasins de matériaux de construction ou de vélos, commerces vendant des biens nécessaires à la fabrique de masques et garagistes) pourrait rouvrir à cette date. À noter aussi qu’une partie de l’activité médicale pourrait reprendre.

À partir du 18 mai, les écoles pourraient rouvrir. Cette reprise serait toutefois partielle. En primaire : dans l’ordre, la sixième et la première, puis la cinquième. Seuls les rhétoriciens reprendraient dans le secondaire. Tout cela à temps partiel et dans des classes aménagées. Le reste de l’activité économique reprendrait à cette date également, excepté l’Horeca qui serait maintenu à l’arrêt. Du moins jusqu’au lancement de la troisième phase, encore à écrire, de ce plan de déconfinement.