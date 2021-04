Les experts du GEMS plancheront dès cette semaine sur le cas des personnes déjà vaccinées, à la demande du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit). 1,502 million de Belges ont actuellement reçu une première dose du vaccin et 570.732 sont vaccinés (deux doses).

Plusieurs journaux flamands ont révélé ce matin que le socialiste flamand avait demandé un rapport, concernant de possibles “privilèges” accordés aux personnes vaccinées.

Un déconfinement plus rapide pour les Belges vaccinés ? Le cabinet du ministre de la Santé nuance fortement assurant qu’il s’agit d’une “demande d’avis multidisciplinaire” dans l’idée “de voir comment agir face à une société comprenant des personnes vaccinées et des non vaccinées.”

Selon le cabinet Vandenbroucke, il ne s’agit donc pas d’octroyer un déconfinement plus rapide aux personnes vaccinées.