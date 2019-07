Le député à la Chambre Josy Arens (cdH), qui conteste le choix de son parti de siéger dans l'opposition en Wallonie, envisage de quitter son groupe s'il n'est pas entendu par les instances humanistes.

Du haut de son expérience et de sa popularité, l'élu luxembourgeois de se sent pas suffisamment écouté. "C'est une option qui pourrait effectivement être la mienne", a-t-il indiqué à l'agence BELGA dans les couloirs de la Chambre, confirmant une information du journal Le Soir.

Josy Arens n'en veut pas personnellement au président du parti Maxime Prévôt dont il loue les qualités humaines et souligne le score important aux élections du 26 mai. Mais au-delà, il estime que son parti a vu sa direction confisquée par une jeune génération, aux scores plus modestes, qui n'écoute plus suffisamment les anciens. "2017 (l'ex-président Benoît Lutgen lâche le PS au gouvernement wallon au profit d'une alliance avec le MR, Ndlr) fut une erreur historique.

Aujourd'hui, faire le choix de l'opposition, c'est provoquer l'évaporation du parti dont je suis membre depuis les années '60. Cela, je ne l'accepterais pas", commente Josy Arens. "Un parti pèse lorsqu'il est au gouvernement", précise-t-il. Ce dernier ne désespère pas de voir les instances changer d'avis. "Je veux provoquer le débat de l'intérieur", dit-il.

En l'absence de Josy Arens, le cdH ne compterait plus que 4 députés. Il perdrait son statut de groupe à la Chambre.