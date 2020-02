La vidéo a été tournée par le service Pensions. La Ligue des droits humains en dénonce les "oublis".

Le service Pensions a diffusé, mercredi, un film d’animation pour expliquer les principes de la nouvelle procédure de contrôle de la Garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa), une assistance sociale pour les plus de 65 ans dont la pension ne suffit pas pour subsister.

La vidéo fait suite à l’action menée lundi par la Ligue des droits humains et plusieurs associations, qui dénoncent les restrictions de liberté que ces nouveaux contrôles ont provoquées.

Dans sa vidéo, le service des Pensions rappelle que la Grapa est une assistance sociale. C’est ce qui explique qu’il faut résider en Belgique pour en bénéficier. Il est donc logique que les bénéficiaires puissent être contrôlés pour vérifier qu’ils remplissent les conditions. Ils ne peuvent, en effet, séjourner à l’étranger que 29 jours par an, consécutifs ou non.

Depuis le 1er juillet, la procédure de contrôle a changé. Le facteur remet au moins une fois par an un document de contrôle au bénéficiaire, sur présentation de sa carte d’identité. Si trois passages restent sans réponse, le bénéficiaire reçoit un certificat de résidence et doit se rendre à la commune pour le compléter et le transmettre au service Pensions. La procédure précédente exigeait de toute façon que les pensionnés se rendent à la commune, explique le service Pensions.

"La vidéo omet volontairement des éléments", s’est insurgé Sébastien Gratoir, de la Ligue des droits humains. "Le but premier de la procédure n’est pas de faciliter la vie des personnes âgées en diminuant leurs déplacements, mais clairement de traquer les fraudeurs qui profiteraient de la Grapa en étant à l’étranger", dénonce-t-il.

Une délégation avait rencontré le chef de cabinet du ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR) lundi. Le cabinet avait décidé de ne pas suspendre les contrôles actuels et d’attendre leur évaluation complète. Les associations demandaient de leur côté leur suspension immédiate pendant cette période.