Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé définitivement mardi les deux arrêtés de pouvoirs spéciaux qui permettent de mettre en œuvre un fonds d'urgence doté d'une enveloppe de 50 millions d'euros et de déroger aux règles habituelles de subventions, annonce-t-il dans un communiqué regroupant les diverses mesures prises pour faire face à la crise liée au coronavirus.

Ce fonds d'urgence est destiné à apporter une aide directe aux différents secteurs (culturels, accueil de la petite enfance, hôpitaux universitaires, etc.) affectés par les mesures de confinement.

A cause de la crise sanitaire, certains opérateurs culturels, sportifs, folkloriques ont dû annuler leurs activités. Or, l'octroi de la subvention était lié à l'organisation de celles-ci. La FWB a dès lors décidé de mettre en place un mécanisme de soutien, consistant à maintenir l'aide financière octroyée même si le bénéficiaire n'a pas rempli les conditions de subventionnement en raison du confinement. La mesure devrait permettre d'assumer les dépenses déjà effectuées, qui ne seraient pas couvertes par d'autres mécanismes d'aide ou de financement et de rémunérer les prestataires finaux.

Ces dérogations couvriront des situations à partir du 10 mars 2020.

L'exécutif fédératif a par ailleurs décidé d'accorder un octroi anticipé d'une subvention normalement prévue plus tard dans l'année aux opérateurs faisant face à des difficultés de trésorerie.

"La culture, le sport, la jeunesse... vont jouer un rôle essentiel dans la phase qui suivra le confinement. Nous avons voulu démontrer notre soutien rapide et déterminé pour leur permettre de contribuer à l'émancipation des francophones encore plus indispensable que jamais après la période que nous traversons", a déclaré le ministre francophone du Budget, Frédéric Daerden (PS).

Le gouvernement a également confirmé son intention de créer un fonds déconsolidé avec financement participatif des citoyens et du secteur privé. Ce fonds pourrait octroyer des prêts ou des prêts subordonnés aux secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de pallier les problèmes de trésorerie. Le Fonds pourrait également procéder à des investissements dans des infrastructures, prioritairement scolaires.

Au départ d'un apport limité en capitaux publics, le fonds permettrait de lever d'important fonds privés afin de venir soutenir des secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plusieurs formalités doivent toutefois encore être réglées afin d'officialiser sa création.

"Il est de notre devoir d'envisager toutes les pistes de financement possibles pouvant soutenir au mieux les secteurs de la FWB tout en maintenant une dette soutenable, c'est le cas avec ce fonds participatif", a souligné le ministre-président francophone, Pierre-Yves Jeholet.