Elio Di Rupo, Charles Michel, Sophie Wilmès… Depuis décembre 2011, les francophones occupent le 16, rue de la Loi, l’adresse du cabinet du Premier ministre.

Fin juin, le gouvernement Wilmès II aura (probablement) vécu et il faudra, à nouveau, trouver une nouvelle formule de majorité. Quels partis pourraient alors s’allier au fédéral ? L’équation est exactement la même depuis le 26 mai 2019, date des dernières élections… Le PS peut-il s’allier avec la N-VA ? Et, si c’était impossible, le CD&V accepterait-il de lâcher ses alliés nationalistes flamands pour un gouvernement aux côtés des familles écologiste, libérale et socialiste ? Le dénouement de cette impasse, s’il y en a finalement un, reste incertain.