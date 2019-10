Journées portes ouvertes au Parlement fédéral, le 26 octobre, à l’initiative d’Écolo et de Groen.

Les verts espèrent y accueillir au moins 150 Belges. Nom de l’opération : Union of the State, l’union de l’État (belge). Attention, il y a un jeu de mots : en raison des contingences politiques belgo-belges, le discours de rentrée du Premier ministre (surnommé State of the Union) ne pourra avoir lieu le deuxième mardi d’octobre, comme prévu. Écolo et Groen veulent en profiter pour organiser des débats avec les citoyens dans l’enceinte parlementaire à la fin de ce mois.

À l’occasion de l’annonce de ce petit évènement, Kristof Calvo et Georges Gilkinet, les chefs du groupe Écolo-Groen à la Chambre, livrent leur analyse de la situation politique - complexe - au fédéral. Pour eux, il n’y a pas de fatalité à un gouvernement PS/N-VA.