Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a), a clairement indiqué dimanche à "De Zevende Dag" sur Eén que nous ne pourrons pas célébrer Noël de manière traditionnelle cette année.



Annelies Verlinden (CD&V), ministre de l'Intérieur, ne veut pas non plus faire de promesses qui ne pourront pas être tenues. Les mesures de lockdown actuelles dureront jusqu'à la mi-décembre. Mais il est loin d'être certain qu'un assouplissement majeur se produira. "Notre situation est bien pire que celle de l'Allemagne et pire que la situation britannique", a indiqué le ministre Vandenbroucke sur la gravité de la situation en Belgique.

"Nous souhaitons pouvoir rendre Noël magnifique", a déclaré le vice-premier ministre du sp.a, mais il ne considère pas qu'une fête avec tous les neveux, nièces, grands-parents et tantes soit réalisable. "Une si grande réunion est "improbable".