L'utilisation du certificat Covid envisagée

Pas question non plus de lever les gestes barrières: le respect de la distanciation et le port du masque dans certains lieux devraient être maintenus. En outre, de nouvelles mesures relatives à la ventilation de l'air pourraient également entrer en vigueur, selon Pedro Facon.Toutefois, ces différentes mesures n'en sont encore qu'au stade de "recommandations" de la part du commisariat corona. Reste à voir si elles seront suivies par les politiques.L'utilisation du certificat Covid devrait également être l’un des éléments sur la table, a indiqué Jan Jambon (N-VA) ce dimanche matin sur Radio 1. Le Ministre-Président flamand plaide pour l'utilisation de ce certificat lors de petits événements., a-t-il déclaré.Si rien ne semble encore fixé, l'on devrait en savoir davantage au cours de la semaine à venir.