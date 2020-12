Une politique d'accompagnement à l'intégration étendue et payante pour les bénéficiaires faisait partie de l'accord de gouvernement au nord du pays. L'exécutif a approuvé un nouveau système qui sera applicable à partir du 1er janvier 2022, s'il est avalisé par le Conseil d'Etat.

Le nouveau parcours d'intégration est composé de quatre parties. Le nouvel arrivant devra apprendre le néerlandais et acquérir le plus rapidement possible l'autonomie économique. Le troisième élément est l'orientation sociale, avec l'apprentissage du fonctionnement et des valeurs de la société, a expliqué le ministre flamand des Affaires intérieures Bart Somers.

Enfin, une sorte de parrainage sera instaurée dans le but d'offrir aux nouveaux arrivants un réseau, augmentant leurs chances sur le marché de l'emploi ou pour trouver un logement, selon M. Somers.

La fin du parcours d'intégration sera marquée par un examen.