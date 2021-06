La pratique du sport amateur va pouvoir reprendre dès ce mercredi. Les infrastrucures intérieures vont pouvoir rouvrir, les entraînements et compétitions pour les sportifs professionnels et amateurs vont reprendre (à l'exception des sports de combat) et des groupes de 50 personnes seront autorisés en intérieur, ainsi que 100 en extérieur.

Si la pandémie de coronavirus a mis un vrai coup d'arrêt à de nombreuses compétitions sportives durant de longs mois, la ministre de la Jeunesse et des Sports reste cependant optimiste. "Avec le gouvernement, on a dégagé des moyens pour reconnecter les sportifs avec une pratique en club", a confié Valérie Glatigny sur Bel RTL ce mercredi matin, avant de détailler son projet de "relance" de la pratique sportive en club: "L'idée est de proposer un pass pour que les sportifs puissent essayer trois disciplines différentes et choisir ensuite celle qui leur convient le mieux. Pour retrouver le chemin d'une activité sportive organisée".

Concrètement, un montant de 30€ (encore à confirmer) serait mis à disposition du sportif pour l'inciter à essayer plusieurs sports, et il y aurait également un montant pour le club qui réussit à convaincre le sportif de s'affilier chez lui. Au total, 600.000€ seraient consacrés à ce projet. "L'objectif est qu'il soit en place pour la rentrée", a affirmé Valérie Glatigny.