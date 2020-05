Une alliance avec la N-VA pourrait être fatale au PS © BELGA/DR Politique belge Stéphane Tassin

À la mi-mars, les choses étaient claires, le coronavirus allait plonger la Belgique dans le confinement. Et comme La Libre le révèle à l’époque, une tentative d’unir PS et N-VA dans un gouvernement fédéral enfin stable est en cours. Le samedi 14 mars, ils sont cependant très nombreux au PS à contacter leur président ou ses plus proches conseillers pour marquer leur mécontentement et prier Paul Magnette de maintenir le refus de gouverner avec les nationalistes.