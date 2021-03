"Pas de grands chamboulements, mais quelques bouffées d'air frais pour les écoliers et les étudiants" : voici ce qui se trouve sur la table des discussions du Codeco Politique belge Alice Dive

L’envolée des chiffres de l’épidémie en Belgique n’a pas eu lieu depuis vendredi dernier. Le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital reste néanmoins scruté de près par les épidémiologistes. "D’ici à ce vendredi 5 mars, j’espère que nous nous rapprocherons autant que possible du plateau classique que nous connaissions jusqu’il y a une dizaine de jours, et ce, afin que les politiques puissent décider de ce qu’ils avaient envisagé de décider vendredi dernier", confie Yves Van Laethem, infectiologue et membre du Gems, le groupe d’experts qui conseille le gouvernement.