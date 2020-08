Le jeune homme de 23 ans, habitué des médias, sera actif sur les réseaux sociaux pour le parti du jeune président Conner Rousseau. Bouba Kalala est aussi connu des auditeurs de la radio néerlandophone Studio Brussel, dont il a présenté des émissions.

"Je suis un 'améliorateur de monde' né. Depuis que je suis enfant, je rêve d'être actif pour un groupe, pour tenter tous les jours de changer de petites choses pour ainsi réaliser finalement de grandes choses. Le vent nouveau, au sp.a, m'a immédiatement attiré", indique le principal intéressé jeudi.

Conner Rousseau, tout frais président du parti du haut de ses 27 ans, est lui-même connu pour son usage des réseaux et médias sociaux, y compris les plus populaires auprès des jeunes adolescents, comme Tik Tok.

Bouba Kalala s'occupera pour le sp.a du contenu en ligne. Sa personnalité "entre parfaitement dans le cadre de l'opération de réforme de notre organisation", commente Conner Rousseau jeudi. "Nous voulons créer dans le parti un sentiment et une image de start-up, avec un mélange d'expérience et de jeunes talents créatifs. Bouba n'est pas seulement jeune et créatif, il a aussi de l'expérience, qu'il utilisera pour concrétiser le changement et le traduire sur les réseaux sociaux, pour que les jeunes soient impliqués et puissent participer à notre mouvement et à la politique en général".