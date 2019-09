Tout comme le climat, la protection et la restauration de la biodiversité nécessitent une "action complémentaire urgente", soulignent les partenaires du futur gouvernement, annonçant une stratégie et des objectifs ambitieux pour la prochaine décennie. Celle-ci se traduira notamment par le déploiement progressif d’un "réseau écologique fonctionnel" grâce, entre autres, à la reconnaissance annuelle de l’ordre de 1000 ha de nouvelles réserves naturelles et la plantation de 4 000 km de haies et/ou d’un million d’arbres.

(...)