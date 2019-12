Politique belge Une meilleure perception de l’impôt: près de 4 milliards de recettes par an François Mathieu

Dans la base de travail de Paul Magnette, reprise en mains par le CD&V et le MR, entre 3,5 et 4 milliards d'euros pourraient être récupérés dans les caisses de l'Etat en luttant mieux contre l'évasion fiscale et la criminalité financière.