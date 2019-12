Peter Mertens (PTB) et Tom Van Grieken (Vlaams Belang) ont posé conjointement ce dimanche 22 décembre dans le cadre d'une interview accordée au journal. Interrogés à tour de rôle sur la situation politique belge, les deux présidents de parti ont affiché leurs différences. Mertens n'a ainsi pas hésité à dénoncer les prises de positions fascistes du parti d'extrême-droite. "J’ai accepté ce débat, car le Vlaams Belang est le deuxième parti en Flandre, a-t-il tenu à préciser. Mais ce n'est pas évident pour moi".

Le ton qui est rapidement monté au cours de l'interview conjointe a poussé le journaliste à indiquer aux deux participants que "Noël arrivait". "Essayons de rester civilisés", a-t-il lancé en rappelant à l'ordre les deux présidents de partis.



Mais si le débat fut loin d'être courtois, il a tout de même fait polémique du côté des autres formations politiques. Plusieurs présidents de partis ont ainsi réagi sur Twitter après la publication de l'article du Zondag. "Cela fait de nombreuses années que le MR tente de faire comprendre que le PTB et le Belang appartiennent au même registre populiste et dangereux pour notre pays, a écrit Georges-Louis Bouchez (MR) sur le réseau social à l'oiseau bleu. Certains leur ont pourtant donné la vice présidence de la RTBF. Enfin un revirement ?". L'informateur a ainsi fait référence à la nomination de Vincent Engel (candidat présenté par le PTB, l'écrivain et professeur à l'UCL dit siéger de son côté en tant qu'indépendant) au conseil d'administration de la RTBF.

Les écologistes ont également vivement dénoncé cette entrevue entre les deux partis extrêmes. "Je ne comprends pas comment le président du PTB, prétendument défenseur des libertés individuelles, peut poser fièrement aux côtés du Président d’un Parti raciste et nationaliste", s'est interrogée la co-présidente d'Ecolo, Rajae Maouane.