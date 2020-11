Soignant, métier dangereux. Les professionnels de la santé exerçant dans les hôpitaux, déjà mis à rude épreuve pour prendre en charge les malades du coronavirus, ont, eux-mêmes, trois fois plus de risque d’être hospitalisés après une contamination au Covid-19. Quant aux membres de leur famille, ils voient leur risque multiplié par deux, selon une étude publiée fin octobre dans le British Medical Journal et relayée durant le week-end par la revue Le Spécialiste.

C’est dans ce contexte que le gouvernement fédéral a décidé d’octroyer une prime d’encouragement de 985 euros brut au personnel hospitalier travaillant à temps plein de septembre à novembre. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (SP.A), a annoncé la nouvelle samedi.

Une enveloppe de 200 millions

La prime sera versée avant le 31 décembre. Un montant adapté est prévu pour les personnes exerçant à temps partiel.

Le Conseil des ministres du 6 novembre a décidé de débloquer un budget unique de 200 millions d’euros pour financer la mesure. Cette enveloppe s’ajoute à l’accord conclu avec les partenaires sociaux il y a quelques semaines, et signé officiellement jeudi, sur une somme de 600 millions d’euros. Le texte prévoyait des investissements structurels et durables dans des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail pour l’ensemble du personnel soignant, a rappelé Frank Vandenbroucke.

"Des efforts exceptionnels"

"Tous ces hommes et ces femmes dans nos hôpitaux méritent cette prime d’encouragement pour les efforts exceptionnels qu’ils fournissent. Non pas parce qu’ils le demandent, mais bien parce qu’ils le méritent du fait que, pour la deuxième fois, ce sont eux qui tiennent notre pays debout", a commenté le ministre dans un communiqué. "Nous voulions absolument récompenser notre personnel hospitalier pour son implication surhumaine. […] Je remercie aussi explicitement les partenaires sociaux d’avoir transformé ce montant en propositions concrètes aussi vite."

Le gouvernement a par ailleurs décidé d’élargir le "chèque de consommation" de 300 euros à l’ensemble du personnel soignant fédéral. Il pourra être dépensé jusque fin 2021 dans les secteurs de la culture, du sport, de l’Horeca (hôtels, restaurants, cafés) et du commerce de détail. Ce chèque avait été mis en place durant l’été. Il peut être octroyé par les employeurs à leurs travailleurs dans le but, entre autres, de relancer l’économie.

Les syndicats ont salué ces décisions, samedi. Pour le Setca, la prime d’encouragement de 985 euros est une "excellente nouvelle" et marque "un premier pas vers une reconnaissance du travail fourni". Le syndicat socialiste se réjouit également de l’élargissement du chèque de consommation.

"Une bonne nouvelle, mais…"

Pour la CNE, la prime d’encouragement est une "très bonne nouvelle" car elle répond à une volonté sur le terrain de "voir quelque chose tout de suite". Le syndicat chrétien regrette néanmoins que la prime ne soit pas généralisée à tous les secteurs de santé fédéraux (soins à domicile, maisons médicales, etc.).

Enfin, les deux organisations appellent le gouvernement à poursuivre dans cette voie. Pour le Setca, "les combats sont loin d’être terminés". "Il est très urgent de transformer les promesses en réalité sur le terrain." Il rappelle que "des moyens financiers importants - un milliard d’euros (en ce compris l’accord sur les 600 millions, NdlR) - sont mis à la disposition des interlocuteurs sociaux pour concrétiser de bons accords pour les travailleurs". À l’instar de la CNE, le Setca veillera "à ce que tous les travailleurs du secteur de la santé en bénéficient (hôpitaux, soins à domiciles, maisons médicales…)".