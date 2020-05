Dimanche, c’est la fête des mamans. Ce n’est sans doute pas un hasard si le Conseil national de sécurité (CNS) a décidé mercredi de permettre un (tout petit) élargissement des contacts sociaux dès le 10 mai. Les phases annoncées du déconfinement, progressives et graduelles, ne prévoyaient pourtant pas de possibilités de retrouvailles familiales avant le 18 mai. Ce qui a suscité chez certains “un profond désarroi”, a convenu la Première ministre Sophie Wilmès (MR).

Depuis le confinement, les contacts n’étaient plus permis en dehors du cercle familial. Il était juste autorisé de se balader ou de faire du sport en plein air avec une personne de son choix habitant en dehors de son foyer, toujours la même. Lundi, l’étau a été un peu desserré : on peut désormais se promener avec deux ami-e-s (toujours les mêmes). “Cela n’a pas suffi à apaiser de nombreux citoyens”, a constaté la cheffe du gouvernement. “L’éloignement physique de ceux que l’on aime est dans certains cas devenu insupportable. Nous devons pouvoir l’entendre et agir en conséquence”.

Le Conseil national de sécurité a donc pris une mesure qui entre en vigueur ce dimanche 10 janvier. Chaque foyer (des personnes qui vivent sous le même toit) pourra accueillir à son domicile jusqu’à maximum 4 personnes, toujours les mêmes, “qui doivent s’engager à ne venir que chez vous”, indique Sophie Wilmès. Et les invitants ne pourront se rendre que chez les invités. Il s’agit donc d’un “contrat de réciprocité” entre deux foyers.

Des rencontres "exclusives"

Exemple : une famille avec deux enfants pourra recevoir une autre famille avec deux enfants et pourra lui rendre la pareille. Ces rencontres seront “exclusives” : aucune des deux familles ne pourra voir d’autres amis ou d’autres parents. Pas question de prévoir un dîner chez les Machin suivi d’un goûter chez Papy.

Et si l’une et/ou l’autre famille compte plus de 4 personnes ? Il faudra faire des choix… On peut recevoir, mais pas rendre visite. Ou se déplacer en nombre réduit, en laissant un ou deux (grands) enfants, ou un parent à la maison.

Et si on vit en solo ? On pourra recevoir 4 amis différents, ensemble ou successivement, mais ne se rendre que chez l’un d’entre eux. Et les visiteurs ne pourront pas se rendre ailleurs. “L’idée, c’est que chacun ne franchisse la porte que d’un seul foyer, pour limiter les contacts et éviter trop de rencontres entre silos”, dit-on au cabinet de la Première.

Pas question non plus de se sauter dans les bras et de se faire de gros câlins. “Les distances de sécurité doivent bien entendu être respectées avec vos invités”, insiste Sophie Wilmès. Il est préférable de les recevoir au jardin ou en terrasse, quand il y en a un(e).

Cette ouverture des contacts sociaux reste donc très limitée. “Je sais que cette solution ne remplace pas le bonheur de serrer ceux que l’on aime dans ses bras, mais nous ne pouvons pas faire plus pour l’instant”. Et ce dispositif n’évoluera pas avant 15 jours – le délai nécessaire aux experts pour évaluer les conséquences de ces mesures sur la propagation du virus. Ce système facilitera aussi le traçage des contacts au cas où une des personnes s’avérait positive au Covid-19.