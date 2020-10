Une Vivaldi très flamande ? Oui, mais il faut nuancer Politique belgeAnalyse Frédéric Chardon

© BELGA Annelies Verlinden (CD&V) hérite du stratégique portefeuille de l’Intérieur.

La répartition des portefeuilles fédéraux entre les deux grandes communautés linguistiques a frappé l’esprit de nombreux observateurs. L’aile flamande de la coalition Vivaldi a mis la main sur les compétences les plus stratégiques. Récapitulons : le "16", le Budget et la Justice reviennent à l’Open VLD, les Finances, l’Intérieur, l’Asile et la Migration vont au CD&V, l’énorme portefeuille "Santé et Affaires sociales" tombe dans l’escarcelle du SP.A. Les principales fonctions régaliennes sont entre les mains de ministres du nord du pays.