Vers la fin des pouvoirs spéciaux en Wallonie Stéphane Tassin

L’exécutif francophone ne demandera pas non plus une prolongation de trois mois.



C’est le 17 mars que le Parlement wallon a accordé au gouvernement wallon, dirigé par Elio Di Rupo (PS), les pouvoirs spéciaux. D’autres Parlements ont suivi : le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (17 mars), celui de la Région bruxelloise (19 mars) et bien sûr le gouvernement fédéral (26 mars) ont également reçu les pouvoirs spéciaux au contraire des gouvernements flamand et de la Communauté germanophone qui ne les avaient pas demandés. Rappelons que ces pouvoirs spéciaux permettent à un gouvernement de prendre des décisions sans passer par la case parlement, bien nécessaire dans un État démocratique où la séparation des pouvoirs est l’une des valeurs cardinales, mais qui peut parfois être un frein lorsqu’il s’agit de prendre une décision rapide. Les pouvoirs spéciaux se justifiaient aussi parce qu’en début de crise, il était compliqué pour le Parlement de se réunir et donc de jouer son rôle habituel.