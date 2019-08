Exit Jean-Marc Nollet? L'actuel coprésident wallon du parti écologiste se cherche toujours une colistière bruxelloise. Pendant ce temps-là, certains parient sur d'autres duos potentiels. En l'occurrence, celui qui pourrait être formé par deux jeunes gens.

Le premier, Matthieu Daele, ex-député wallon en 2009 et actuel député au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont il est le 2e vice-président. Il est spécialisé dans les matières sociales et d'aide à la jeunesse. La seconde, Catherine Lemaître, ex-conseillère communale à Bruxelles, et membre du conseil de fédération. Ces deux-là ont été approchés par des militants Ecolo qui souhaiteraient pousser leur candidature, révèle Le Soir. Les deux jeunes avaient déjà été coprésidents et fondateurs d'"Ecolo J", les jeunes écologistes, en 2007-2008.

Mais pour l'instant, l'heure est à la réflexion et aucun n'a encore commenté la proposition.

L'élection à la présidence d'Ecolo est programmée pour le 15 septembre, tandis que les dernières candidatures doivent être déposées le 28 août prochain.