Face à la flambée des marqueurs épidémiques et au taux d'occupation des services hospitaliers, nos autorités devraient serrer la vis au plus vite au niveau des mesures appliquées.



Dans leur majorité, les experts de la santé réclament la plus grande fermeté et le passage au Plan C, qui rime avec fermeture des écoles, des magasins non-essentiels et des métiers de contact. L'idée ? Faire entrer la Belgique dans un lockdown très strict durant trois semaines pour sauvegarder les échéances du 19 avril (retour à l'école en présentiel pour tous les élèves) et du 1er mai (réouverture de l'Horeca).



Reste à voir si le politique suivra ces recommandations des experts du GEMS...



On apprend, à ce propos, ce mardi midi, que le Premier ministre va consulter aujourd'hui les ministre-présidents sur la base des derniers chiffres et de l'analyse de la Commission Corona. Le Premier ministre a également décidé d'avancer la réunion du Conseil des ministres à ce soir afin de discuter de la situation avec les vice-Premiers ministres fédéraux (20 h).

Le Comité de concertation (Codeco) pourrait également être avancé, éventuellement à demain matin, nous indique l'entourage d'Alexander De Croo.