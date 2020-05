La séance en commission Économie ne devait durer que le temps d’un débat et d’une série de questions destinées au ministre Philippe De Backer (Open VLD), à la tête de la task force chargée de mettre en place l’application. Mais d’entrée de jeu, les députés N-VA ont demandé un report, justifiant un sujet "trop sensible pour faire cela dans la précipitation et en l’absence des membres de la commission Justice".