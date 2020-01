Il se fait rare dans les médias. À tout le moins lorsqu’il s’agit de commenter "à chaud" la vie politique belge et son tourbillon quotidien. À l’aube de cette nouvelle décennie, Vincent de Coorebyter accepte par contre volontiers de poser un regard analytique sur l’état actuel de notre démocratie représentative. Le philosophe et ancien directeur du Centre de recherche et d’informations socio-politiques (Crisp) se veut catégorique : ceci est bel et bien une crise politique.