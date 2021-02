Premier bourgmestre bruxellois à avoir imposé le port du masque sur son territoire, Vincent De Wolf n'hésite pas à prendre les devants dans cette crise sanitaire sans précédent. Une stratégie qui a plutôt bien fonctionné puisque la commune d'Etterbeek est très longtemps restée dans la liste des bons élèves dans la lutte contre le coronavirus . Jusqu'à ce début d'année 2021. L'agglomération bruxelloise connaît alors un important pic de contaminations, face auquel le bourgmestre se retrouve démuni. Ce n'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Mais ses mises en garde et appels à l'aide aux autorités de la capitale sont restées lettre morte. De quoi susciter l'incompréhension et la rage de celui qui est également député bruxellois. "Quand on a répondu à mes demandes, c'était avec des éléments inutiles, qui ne servaient à rien sauf à me faire taire!".