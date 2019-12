Vincent De Wolf, figure du MR bruxellois et bourgmestre de la commune d'Etterbeek depuis 1992, a été désigné lundi président de l'intergroupe parlementaire des libéraux francophones.

Le tout frais président du MR, le jeune Montois Georges-Louis Bouchez, souhaite que cet intergroupe rassemblant les élus MR des différents parlements se réunisse de manière plus régulière, et a proposé Vincent De Wolf pour en occuper la présidence. Une proposition "accueillie favorablement" lundi par les parlementaires concernés, communique le parti. Georges-Louis Bouchez voit en Vincent De Wolf "la personnalité idéale pour présider et animer ces réunions", qui devraient "favoriser le débat et la circulation interne de l'information".

Membre du parlement régional bruxellois depuis 1999, l'Etterbeekois en est actuellement un des vice-présidents. Son nom circulait récemment comme potentiel nouveau membre de l'exécutif fédéral en affaires courantes, à l'occasion du départ à l'Europe de Didiers Reynders, mais c'est Philippe Goffin, candidat malheureux à la présidence du MR, qui a finalement été choisi.