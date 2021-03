Contrat d'avenir, plans Marshall I et II : après vingt ans de plans en Wallonie, cette logique est-elle utile? Politique belge Stéphane Tassin

© BELGA

Fin mars, c’est du moins ce qu’il a promis, le gouvernement wallon (PS-MR-Écolo) présentera un plan d’action nommé "Get Up Wallonia" qui doit "dessiner l’avenir de la région". Un plan qui contiendra à la fois des éléments permettant à la Wallonie de rebondir après cette crise sanitaire sévère pour presque tous les secteurs de la société et des éléments de réformes dites "basculantes". Ces fameuses réformes énoncées dans la déclaration de politique régionale en septembre 2019 quand ce gouvernement "arc-en-ciel" a vu le jour doivent changer le visage de la Wallonie aux niveaux économique, social et environnemental. Pour parvenir à mettre sur pied un plan cohérent, le gouvernement wallon a créé des groupes de travail thématiques et mis en ligne fin 2020 une consultation des Wallonnes et des Wallons pour faire émerger, dans les deux cas, des centaines de propositions pour l’avenir de la Wallonie.