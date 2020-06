Depuis ce mercredi matin, le MR rend hommage à Martin Luther King en affichant le visage de ce dernier sur la façade de son siège. François De Smet, président de DéFI, a réagi à l’initiative libérale sur Twitter.

Ce mercredi, le MR annonçait par communiqué un hommage à Martin Luther King. Le visage du pasteur assassiné en 1968 est affiché en grand sur la façade des bureaux des libéraux. "Le Mouvement Réformateur réaffirme ainsi avec force son appel à construire une société basée sur l’égalité des possibles. C’était le sens du combat non-violent Martin Luther King, dont le message est plus que jamais d’actualité", déclare le président du MR Georges-Louis Bouchez dans ce communiqué.

"Son discours "I have a dream" prononcé à Washington en 1963 nous inspire encore aujourd’hui. En effet, nous prônons un modèle de société ouvert et tolérant. Dans cette société, il ne peut pas y avoir de place, même infime, pour le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, le rejet des musulmans, les discriminations fondées sur la couleur des gens, l’infériorité de la femme, la violence à l’égard des LGBTQI+, les crimes d’honneur, les mutilations génitales, les mariages forcés ou arrangés. Cet affichage sur la façade du MR est symbolique et permet au Mouvement Réformateur d’affirmer son soutien au mouvement #BlackLiveMatters, dans le respect des règles sanitaires en vigueur", poursuit Georges-Louis Bouchez.

Le président de DéFI, François De Smet, a rapidement commenté l’initiative libérale et souligne ce qu'il estime être une incohérence : "Moi aussi j'ai un rêve : on réveille le plan de lutte contre le racisme en sommeil depuis 2001, on sort les enfants des centres fermés et on arrête de gouverner avec des gens qui trouvent normal de collaborer avec les services policiers soudanais. Deal? #lesmotsetlesactes".

Rajae Maouane, co-présidente d'Ecolo, a également réagi dans la foulée, en allant dans le même sens. "Le rêve de nombre d'associations et militant.e.s anti-raciste c'est d'avoir un vrai plan d'action interfédéral contre le racisme comme la Belgique s'y était engagée en 2001 à Durban ou encore de libérer les enfants en centre fermé par exemple."