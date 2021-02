"Un visage bien connu de la Côté nous quitte" , a commenté le président de l'Open Vld, Egbert Lachaert. Le libéral flamand a apporté son soutien à la famille et aux proches du bourgmestre de Knokke sur Twitter.Le président du CD&V, Joachim Coens, a également regretté le décès de celui avec qui "il a toujours été agréable de collaborer". "Visionnaire et entièrement dévoué à sa commune", a ajouté le leader des chrétiens-démocrates flamands. "Beaucoup de force à sa famille et aux habitants de Knokke. Merci M. le bourgmestre Lippens.""Au revoir cher collègue", a réagi Bart Tommelein. Le bourgmestre d'Ostende a tenu à présenter ses condoléances à la famille de M.Lippens et aux habitants de sa commune, tout en saluant la franchise dont le défunt bourgmestre de Knokke faisait preuve.