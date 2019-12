Politique belge Voici comment employeurs et syndicats veulent réformer les restructurations Laurent Gérard

C’est un vieux dossier de la concertation sociale qui est en passe d’aboutir. À la faveur de l’accord interprofessionnel 2017-2018, employeurs et syndicats s’étaient lancés dans une réflexion sur la façon dont on pourrait améliorer la procédure de licenciement collectif, lorsqu’une entreprise décide de restructurer ou de fermer. Près de trois ans plus tard, le Conseil national du travail (CNT), où siègent les principales organisations patronales et syndicales, est parvenu à un projet d’accord à ce sujet.