A l'issue des différents congrès de partis, les députés PS, MR et Ecolo ont validé les accords gouvernementaux en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les partis ont donc nommé dans la foulée les différents ministres. Voici le casting du gouvernement wallon.





Côté PS

Comme cela avait déjà été annoncé à plusieurs reprises, c'est bel et bien Elio Di Rupo qui devient ministre-président.

© belga



Christie Morreale, ancienne sénatrice, devient quant à elle vice-Présidente, ministre de l’Emploi, de l’Action sociale, de la Santé et de l’Égalité des chances.

© belga



Pierre-Yves Dermagne, qui avait déjà été ministre wallon des Pouvoirs Locaux et du Logement pendant 6 mois, retrouve ses anciennes compétences.

© belga







Côté MR

Willy Borsus sera Vice-président, et ministre en charge de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, et de l'Agriculture. En endossant cette responsabilité, Willy Borsus renonce donc en même temps à la présidence du MR. Qui remplacera Charles Michel à cette fonction? Découvrez les trois pistes les plus plausibles.

© belga



Jean Luc Crucke sera proposé comme ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives.

© belga

Valérie De Bue deviendra la ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière.

© flémal



Le chef de groupe au Parlement wallon sera Jean-Paul Wahl.





Côté Ecolo

Céline Tellier, la patronne d’Inter-Environnement Wallonie, obtient l'Environnement, la Nature, le Bien-être animal et la Rénovation rurale. Jean-Marc Nollet, le coprésident d'Ecolo, l'aurait rencontrée en début de semaine pour lui proposer ce poste en lien avec ses compétences.

© belga



Après de longs débats, Philippe Henry a été préféré à Manu Disabato. Il devient ministre en charge du Climat, de la Mobilité, des Infrastructures et de l'Energie.