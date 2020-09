Dans le cadre des négociations Vivaldi, le CD&V tient à faire passer une série de réformes institutionnelles. Afin de satisfaire les démocrates-chrétiens flamands, les partenaires de la future coalition fédérale toujours en gestation se sont accordés sur une réforme des zones de police (ZP) de la Région bruxelloise. On le sait, il y en a actuellement six et le CD&V réclame leur fusion.