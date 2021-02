Cent millions d’euros seront investis pour outiller et développer la justice.

Le manque de matériel et de moyens est interpellant : trois quarts des différents systèmes de gestion de dossiers de l’ordre judiciaire belge ont plus de quinze ans d’existence, près de 8 000 fonctionnaires qui travaillent pour la justice disposent d’ordinateurs de plus de 8 ans avec des logiciels si dépassés que les informaticiens n’arrivent même plus à les entretenir.