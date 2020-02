Politique belge Le trio qui conseille le Roi dans ses décisions politiques Antoine Clevers

La période de formation du gouvernement fédéral a ceci de particulier qu’elle n’est régie par aucun texte légal. "C’est le moment où le rôle politique du Roi est le plus apparent , commente l’historien Vincent Dujardin (UCLouvain). Le moment aussi où il est le plus exposé, le plus sujet à la critique." Mais qui compose le trio qui conseille le Roi dans ses décisions politiques ?