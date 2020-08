On l’appelle la bulle des 5. Celle composée du PS, de la N-VA, du CD&V, du SP.A et du cdH. Les cinq partis qui cherchent en ce moment un nouveau partenaire en vue de former un gouvernement. Une bulle des cinq qui serait déjà d’accord sur une série de matières à inscrire dans une future réforme de l’Etat.