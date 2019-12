L'informateur Paul Magnette doit remettre son nouveau rapport au Roi lundi prochain. Cette entrevue marquera peut-être la fin de sa mission. Sans le dire officiellement, il tente de jeter les bases d'une coalition fédérale dite arc-en-ciel. Elle réunirait les familles libérales, socialistes et écologistes au sein d'un futur gouvernement. D'autres formations seraient associées au pouvoir afin de renforcer cette majorité très courte (76 sièges sur 150 à la Chambre). Les cinq députés fédéraux CDH pourraient venir en renfort, nous laisse-t-on entendre.

Que contient la nouvelle note de Paul Magnette (datée du 27 novembre) ? Il s'agit pour l'essentiel d'une actualisation et d'un approfondissement du précédent rapport, dévoilé par La Libre la semaine dernière. Nous avons pu nous procurer le nouveau document. Que peut-on en retenir ? De manière générale, on sent la volonté de Paul Magnette de séduire l'Open VLD. Les libéraux flamands craignent de s'embarquer dans une majorité trop à gauche et l'informateur veut les rassurer. Le panel de mesures que nous avons pu consulter semble un peu plus compatible avec la doctrine économique libérale que le document remis au Roi à la mi-novembre. Les entreprises et les PME en particulier sont au coeur du document pouvant fonder un accord de majorité arc-en-ciel.

L'informateur royal propose notamment un Pacte national pour le plein-emploi et le bien-être au travail. Dans ce chapitre, Paul Magnette propose la prolongation de l’exonération de cotisations sociales pour les emplois dans les PME au-delà de 2020, et son extension aux deuxième et troisième emplois (déjà mentionné dans le rapport précédent).

Glissée dans ce chapitre "Emploi", une idée retenue par l'informateur pourrait susciter la controverse : Paul Magnette propose des régularisations de travailleurs étrangers se trouvant dans une situation illégale. Voici le passage en question : "Afin de répondre aux besoins des entreprises et aux métiers en pénuries, tels que régulièrement formulés par les fédérations patronales, tout en luttant contre la fraude sociale, le gouvernement examinera aussi en collaboration étroite avec les administrations régionales de l’emploi, la manière de régulariser la situation de travailleurs actifs et n’ayant pas causé de trouble de l’ordre public, ne disposant pas de titre de travail ou de séjour." Important à noter : l'Open VLD est contre le principe de cette régularisation.

Sur le plan salarial, Paul Magnette, qui est aussi le président du PS, semble renoncer à imposer un tarif minimum de 14 euros par heure. Dans le document du 27 novembre, la mesure proposée se veut beaucoup plus prudente : "Le Gouvernement soutiendra l’augmentation des bas salaires en général et du salaire minimum interprofessionnel en particulier, dans le plein respect de l’autonomie des partenaires sociaux en ce qui concerne la formation des salaires."

Sur le plan de l'Energie et du Climat, notons que le nouveau rapport Magnette confirme l'objectif de sortie du nucléaire dans le timing prévu : "Le calendrier de la sortie du nucléaire d'ici 2025, prévue dans la loi, sera respecté et mis en œuvre."

Si on ne retrouve plus le principe de la taxe sur les billets d'avion mentionnée dans le précédent rapport, la fiscalité verte est bien entendu abordée dans le version du 27 novembre. Entre autres, "les travaux d’isolation et d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments bénéficieront également d’un taux de TVA à 6% dès la première année. De même, les matériaux d’isolation bénéficieront de ce taux de 6% de TVA".

