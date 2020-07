An. H

An. H

An. H

La proposition de loi qui dépénalise totalement l’avortement et l’autorise jusqu’à 18 semaines de grossesse est bien inscrite à l’ordre du jour de la séance plénière de la Chambre de ce jeudi 2 juillet. Le texte l’avait été une première fois en mars, mais des opposants à la dépénalisation complète de l’avortement (le CDH, le CD&V et le Vlaams Belang) avaient, in extremis, introduit des amendements en exigeant qu’ils soient examinés par le Conseil d’État. Cet avis étant arrivé le 19 juin, le texte pouvait logiquement faire son retour en séance plénière de la Chambre.

Sauf que dans ce dossier éthique particulièrement sensible, les choses sont toujours compliquées.