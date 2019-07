Entamées il y a deux semaines après l'échec du coquelicot, les "discussions exploratoires" entre PS, Ecolo et MR vont être interrompues entre le 5 et 15 août prochains afin de permettre aux négociateurs et experts de souffler un peu.

Sur base des échanges des derniers jours, le président du PS et formateur, Elio Di Rupo, va mettre à profit cet intermède pour rédiger une "note de base" en vue de l'élaboration de prochaines déclarations de politique régionale et communautaire, a indiqué mardi son porte-parole.

Celle-ci sera présentée aux négociateurs Ecolo et MR après le 15 août