A. C.

On apprenait début janvier que le roi Philippe allait perdre l’un de ses plus proches conseillers, déjà à ses côtés lorsqu’il était prince. Pierre Cartuyvels, conseiller diplomatique et chef de cabinet adjoint du Roi, va devenir, cet été, le représentant permanent adjoint de la Belgique auprès de l’Union européenne. La Libre a eu connaissance du nom de son successeur. Il s’agit de William De Baets, actuellement consul général de Belgique à Atlanta (États-Unis).

M. De Baets, un néerlandophone (bilingue), a été formé en tant qu’ingénieur à l’École royale militaire. Il a évolué pendant dix ans au sein de la Marine avant d’embrasser une carrière diplomatique, en novembre 2000, lorsqu’il entra aux Affaires étrangères. Il a été en poste en Afrique, en Amérique du Sud et aux États-Unis (Washington et Atlanta). Il a aussi été le directeur du centre de crise des Affaire étrangères. Il prendra ses fonctions au Palais à la rentrée (septembre).