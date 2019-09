Il ne briguera pas la présidence du MR que la plupart des libéraux le pressaient pourtant d’accepter. Il n’occupera pas non plus la ministre-Présidence en Fédération Wallonie-Bruxelles occupée par son collègue libéral Pierre-Yves Jeholet. Il avait, peut-être, peur de s’y ennuyer. Willy Borsus sera le numéro deux du gouvernement wallon qu’il présidait encore, jeudi. Avec un très gros portefeuille puisqu’il s’occupera de l’Économie, du Commerce extérieur, de l’Agriculture et de l’Aménagement du territoire. Pourquoi avoir choisi le gouvernement régional plutôt que le parti ? Il s’en explique.

VOUS ÉTIEZ CITÉ À LA PRÉSIDENCE DU MR. TOUS LES LIBÉRAUX VOUS SOUTENAIENT. POURQUOI NE PAS AVOIR CHOISI CETTE VOIE ?

On m’a cité à de nombreuses places et je remercie tous les gens qui ont eu cette gentillesse (rires). J’avais aussi beaucoup d’attrait pour cette fonction. Mais j’ai aussi une attirance très forte pour la gestion des matières qui m’ont été confiées. Je me suis dit modestement que je serais plus utile ici. Je suis très attaché à la Wallonie, et je suis convaincu qu’elle doit et peut y arriver. Il y a un défi important ici et ma détermination est forte à être un des moteurs du redéploiement wallon. Je ne veux plus qu’on traite la Wallonie comme une région en décrochage.

QUI ALLEZ-VOUS SOUTENIR POUR LA PRÉSIDENCE DU MR ?

(...)