Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a été victime d'une alerte cardiaque, survenue dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Le mayeur de Liège a été hospitalisé à la suite de cet incident qui, nous précisait-on, n'était pas un AVC.

Un incident qui nécessite toutefois quelques jours de repos suivi d'une période d'activités allégées. Le bourgmestre a été pris en charge par le CHU de Liège. Son état était considéré comme stable.

Ce dimanche, il a tenu à rassurer les Liégeois et à remercier toutes les personnes qui lui avaient porté une marque d’attention. Sur les réseaux, il a ainsi précisé qu’il allait mieux, qu’il était toujours hospitalisé mais dans un service de soins classiques ; non sans ajouter qu’il ne pourra logiquement pas participer aux festivités du XV Août. "J'attends de voir les médecins début de semaine pour en savoir un peu plus sur la période de convalescence que je vais devoir observer", a-t-il indiqué, "Je ne pourrai pas être présent aux festivités du XV août mais n'hésitez pas à en profiter pour moi"...