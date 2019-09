Pour le patron des patrons flamands, un Brexit dur coûtera 28.000 jobs à la Flandre.

Wouter De Geest n’a pas loupé sa rentrée, lundi. En l’absence de ministre-Président flamand (puisque le gouvernement flamand n’est pas encore formé), le président du Voka a tenu un discours musclé comme pour s’assurer d’avoir été entendu du plus grand nombre. Dans un entretien à La Libre, le bouillant président de la fédération des patrons flamands (et par ailleurs CEO de BASF Antwerpen), affirme que le fédéral devient ingouvernable. “L’inertie politique s’oppose à la croissance de nos entreprises, clame-t-il. Nous voulons une Flandre au top niveau et des entreprises performantes.”

Pour le patron des patrons flamands, il importe d’agir vite et bien. S’il y a un modèle à suivre, ce serait le scandinave. Le monde des affaires et le politique doivent travailler davantage main dans la main. De façon structurée, efficace et l’œil rivé sur les indicateurs de performance. L’ambition devrait être le carburant du politique à tous les niveaux.

ÊTES-VOUS EN FAVEUR D’UN GOUVERNEMENT DE REDÉMARRAGE, COMME LE CLAME LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES BELGES ?

